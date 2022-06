Interrogée depuis Eastbourne sur le grand retour de Serena Williams, Karolina Pliskova n’avait pas l’air effrayée ou même inquiète. Bien au contraire. La 7e joueuse mondiale ne voit pas l’Américaine comme un réel danger après une absence aussi longue. Son dernier match remonte au 1er tour de Wimbledon le 29 juin 2021.

« Je ne sais pas combien de temps s’est écoulé depuis qu’elle a joué. Un an ? C’est long et elle n’est plus tout jeune, donc je suppose que le corps a besoin de temps pour se remettre en forme. Jouer des matchs lors de tour­nois est toujours très diffé­rent de s’en­traîner et d’après ce que j’ai compris, elle ne joue pas en simple (à Eastbourne) ici, elle ne joue qu’en double. Je pense que ce sera diffi­cile, même super diffi­cile pour elle, peu importe le type de joueuse qu’elle est. N’importe qui a besoin de temps. Mais bien sûr, c’est une joueuse extra­or­di­naire, elle a accompli tant de choses donc un certain nombre de joueuses auront très peur de l’af­fronter. C’est son avan­tage, mais il faut voir le niveau. Je ne peux pas vrai­ment le dire ».

Serena va pouvoir retrouver quelques sensa­tions en double ce mardi avec Ons Jabeur à ses côtés face à la paire Bouzkova – Sorribes Tormo.