Très loin de son meilleur niveau sur ce début de saison 2021, Karolina Pliskova ne s’est pas rési­gnée tout en conti­nuant à faire confiance à son coach Sascha Bajin. Auteure d’un match très solide face à Aryna Sabalenka en demi‐finales, l’an­cienne numéro une mondiale est désor­mais prête pour sa deuxième finale de Grand Chelem.

« Ce sera ma deuxième finale et ma deuxième fois contre la numéro 1 mondial (la Tchèque s’est inclinée en finale de l’US Open 2016 face à Kerber, ndlr). Je pense que ça ne peut pas être une meilleure finale, tu veux toujours affronter la meilleure joueuse possible. Je ne voulais affronter personne à part elle. Nous avons fait de bons matchs par le passé, même si elle a perdu quelques fois (4–2 pour l’Australienne, ndlr). Sur gazon, son jeu est très diffi­cile à gérer, notam­ment à cause de son revers coupé et de son style en général. C’est une finale, tout peut arriver. Je sais qu’elle a un titre du Grand Chelem Mais ce sera aussi sa première finale à Wimbledon. Nous avons toutes les deux des chances et j’es­père que ce sera un match agréable. Nous verrons ce qui se passera. »