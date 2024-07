Frances Tiafoe avait prévenu qu’il voulait donner du fil à retordre à Carlos Alcaraz avant de l’af­fronter ce vendredi au 3e tour de Wimbledon, et ce dernier lui avait d’ailleurs répondu « Je viens le cher­cher », avec un sourire mali­cieux.

Et l’Américain a bel et bien tenu sa promesse en pous­sant le tenant du titre dans ses retran­che­ments grâce à un tennis agressif, tonique et précis jusqu’à mener 2 sets à 1 et emmener l’Espagnol au jeu décisif du quatrième set.

Mais le protégé de Juan Carlos Ferrero a défi­ni­ti­ve­ment passé un cap depuis son récent sacre à Roland‐Garros où il est parvenu à gagner sans pour autant jouer son meilleur tennis au cours de la quin­zaine tout en se montrant impla­cable dans les moments déter­mi­nants. Ce match face à l’Américain en est la preuve éclatante.

Impérial au cours de ce tie‐break remporté 6 points à 2, le triple vain­queur en Grand Chelem n’avait plus qu’à donne le coup de grâce à un vaillant mais trop incons­tant Frances Tiafoe.

Victory sealed with a touch of Carlos class 🤌#Wimbledon pic.twitter.com/Z3WnBC0MbC — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2024

Vainqueur en cinq sets après 3h50 de jeu (5−7, 6–2, 4–6, 7–6(2), 6–2), Carlitos affron­tera le Français Ugo Humbert ou l’Américain Brandon Nakashima pour une place en quarts de finale. Et le vain­queur a du souci à se faire…