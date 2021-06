Le remake de la finale de Wimbledon 2018 aura bien lieu. Kevin Anderson et Novak Djokovic vont s’af­fronter au 2e tour mercredi. Et en atten­dant, le sud‐africain a déjà commencé le match…en dehors du court. Membre du conseil de l’ATP, Anderson a lancé un tacle à la PTPA de Novak Djokovic et Vasek Pospisil. Pour lui, l’as­so­cia­tion du numéro 1 mondial accuse mais ne veut pas faire avancer les choses en enta­mant un dialogue.

« Nous prenons tous le temps de repré­senter les joueurs du mieux que nous pouvons. Nous avons beau­coup parlé de commu­ni­ca­tion, nous sommes ouverts au dialogue avec les joueurs sur ces ques­tions. Je pense qu’il est un peu injuste de dire qu’il y a un manque de trans­pa­rence, bien sûr il y a certaines infor­ma­tions qui sont privées, mais on invite les gens à venir en parler. La commu­ni­ca­tion est impor­tante, je suis le premier à le recon­naître, mais j’ai l’im­pres­sion que ça ne marche pas dans les deux sens », s’est agacé Kevin Anderson.