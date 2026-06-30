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Quand Jannik Sinner fait imploser ses parte­naires d’en­traî­ne­ment : « Ils n’ont pas réussi à suivre le rythme »

Par
Thomas S
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Auteur d’une entrée en lice compli­quée face à Miomir Kecmanovic à Wimbledon (victoire en cinq sets après avoir été mené deux sets à un), Jannik Sinner était présent à l’en­traî­ne­ment ce mardi pour préparer son deuxième tour face au Portugais, Nuno Borges.

Et comme cela a été rapporté par nos confrères de Sky Sport Italia, le numéro 1 mondial et tenant du titre a utilisé pas moins de deux parte­naires d’en­traî­ne­ment avant que Simone Vagnozzi, l’un de ses deux coachs, ne prenne le relais en raison de l’in­ca­pa­cité de ces deux derniers à suivre le rythme. 

« Une séance d’une heure et demie pour Jannik, qui a mis ses parte­naires d’en­traî­ne­ment au pied du mur : à eux deux, ils n’ont pas réussi à suivre le rythme effréné de Sinner et Vagnozzi a fina­le­ment pris le relais. En effet, Sinner souhai­tait que l’en­traî­ne­ment ressemble le plus possible à un match, à tel point que c’est Cahill qui donnait des conseils aux parte­naires d’en­traî­ne­ment. Plusieurs joueurs, de Zverev à Fonseca, étaient égale­ment présents pour assister à la séance et s’ar­rêtent toujours pour observer l’en­traî­ne­ment de l’Italien. »

Publié le mardi 30 juin 2026 à 19:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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