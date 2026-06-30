Auteur d’une entrée en lice compli­quée face à Miomir Kecmanovic à Wimbledon (victoire en cinq sets après avoir été mené deux sets à un), Jannik Sinner était présent à l’en­traî­ne­ment ce mardi pour préparer son deuxième tour face au Portugais, Nuno Borges.

Et comme cela a été rapporté par nos confrères de Sky Sport Italia, le numéro 1 mondial et tenant du titre a utilisé pas moins de deux parte­naires d’en­traî­ne­ment avant que Simone Vagnozzi, l’un de ses deux coachs, ne prenne le relais en raison de l’in­ca­pa­cité de ces deux derniers à suivre le rythme.

« Une séance d’une heure et demie pour Jannik, qui a mis ses parte­naires d’en­traî­ne­ment au pied du mur : à eux deux, ils n’ont pas réussi à suivre le rythme effréné de Sinner et Vagnozzi a fina­le­ment pris le relais. En effet, Sinner souhai­tait que l’en­traî­ne­ment ressemble le plus possible à un match, à tel point que c’est Cahill qui donnait des conseils aux parte­naires d’en­traî­ne­ment. Plusieurs joueurs, de Zverev à Fonseca, étaient égale­ment présents pour assister à la séance et s’ar­rêtent toujours pour observer l’en­traî­ne­ment de l’Italien. »