Auteur d’une entrée en lice compliquée face à Miomir Kecmanovic à Wimbledon (victoire en cinq sets après avoir été mené deux sets à un), Jannik Sinner était présent à l’entraînement ce mardi pour préparer son deuxième tour face au Portugais, Nuno Borges.
Et comme cela a été rapporté par nos confrères de Sky Sport Italia, le numéro 1 mondial et tenant du titre a utilisé pas moins de deux partenaires d’entraînement avant que Simone Vagnozzi, l’un de ses deux coachs, ne prenne le relais en raison de l’incapacité de ces deux derniers à suivre le rythme.
June 30, 2026
« Une séance d’une heure et demie pour Jannik, qui a mis ses partenaires d’entraînement au pied du mur : à eux deux, ils n’ont pas réussi à suivre le rythme effréné de Sinner et Vagnozzi a finalement pris le relais. En effet, Sinner souhaitait que l’entraînement ressemble le plus possible à un match, à tel point que c’est Cahill qui donnait des conseils aux partenaires d’entraînement. Plusieurs joueurs, de Zverev à Fonseca, étaient également présents pour assister à la séance et s’arrêtent toujours pour observer l’entraînement de l’Italien. »
Publié le mardi 30 juin 2026 à 19:39