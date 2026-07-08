En bon passionné de tennis, notre confère espa­gnol, José Moron, n’a évidem­ment rien loupé de l’in­croyable quart de finale à Wimbledon remporté par Novak Djokovic face à Félix Auger‐Aliassime.

Encore capable de remporter des matchs épiques en cinq sets et plus de 5h de jeu, le Serbe continue d’écrire sa légende et d’im­pres­sionner les diffé­rents spécia­listes et observateurs.

Logique donc de lui rendre hommage comme il se doit.

Serás de Nadal, serás de Federer…



Pero es impo­sible que no te rindas ante lo que está haciendo Djokovic en este 2026.



Traspasando los límites de la lógica que conocíamos.



Lo de hoy ha sido un REGALO para todos los amantes del tenis.



Una barba­ridad. pic.twitter.com/dozsCshSDk — José Morón (@jmgmoron) July 7, 2026

« Que tu sois fan de Nadal ou de Federer, il est impos­sible de ne pas être impres­sionné par ce que Djokovic est en train de réaliser en cette année 2026. Il repousse les limites de la logique telle que nous la connais­sions. Ce qu’on a vu aujourd’hui, c’était un VÉRITABLE CADEAU pour tous les amateurs de tennis. C’est incroyable. »