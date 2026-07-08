En bon passionné de tennis, notre confère espagnol, José Moron, n’a évidemment rien loupé de l’incroyable quart de finale à Wimbledon remporté par Novak Djokovic face à Félix Auger‐Aliassime.
Encore capable de remporter des matchs épiques en cinq sets et plus de 5h de jeu, le Serbe continue d’écrire sa légende et d’impressionner les différents spécialistes et observateurs.
Logique donc de lui rendre hommage comme il se doit.
Serás de Nadal, serás de Federer…— José Morón (@jmgmoron) July 7, 2026
Pero es imposible que no te rindas ante lo que está haciendo Djokovic en este 2026.
Traspasando los límites de la lógica que conocíamos.
Lo de hoy ha sido un REGALO para todos los amantes del tenis.
Una barbaridad. pic.twitter.com/dozsCshSDk
« Que tu sois fan de Nadal ou de Federer, il est impossible de ne pas être impressionné par ce que Djokovic est en train de réaliser en cette année 2026. Il repousse les limites de la logique telle que nous la connaissions. Ce qu’on a vu aujourd’hui, c’était un VÉRITABLE CADEAU pour tous les amateurs de tennis. C’est incroyable. »
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 09:20