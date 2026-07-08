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« Que tu sois fan de Rafael Nadal ou de Roger Federer, il est impos­sible de ne pas être impres­sionné par ce que Novak Djokovic est en train de réaliser en cette année 2026 »

Par
Thomas S
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En bon passionné de tennis, notre confère espa­gnol, José Moron, n’a évidem­ment rien loupé de l’in­croyable quart de finale à Wimbledon remporté par Novak Djokovic face à Félix Auger‐Aliassime.

Encore capable de remporter des matchs épiques en cinq sets et plus de 5h de jeu, le Serbe continue d’écrire sa légende et d’im­pres­sionner les diffé­rents spécia­listes et observateurs. 

Logique donc de lui rendre hommage comme il se doit. 

« Que tu sois fan de Nadal ou de Federer, il est impos­sible de ne pas être impres­sionné par ce que Djokovic est en train de réaliser en cette année 2026. Il repousse les limites de la logique telle que nous la connais­sions. Ce qu’on a vu aujourd’hui, c’était un VÉRITABLE CADEAU pour tous les amateurs de tennis. C’est incroyable. »

Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 09:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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