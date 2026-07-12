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« Quel premier set incroyable que Zverev vient de réaliser contre Sinner ! S’il parvient à servir ainsi pendant encore deux ou trois heures, atten­tion à ce qui pour­rait se passer aujourd’hui »

Par
Thomas S
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Battu lors des neuf dernières confron­ta­tions face à Jannik Sinner, Alexander Zverev ne s’est pas présenté en victime, ce dimanche, en finale de Wimbledon. 

Déterminé à imposer son jeu et sa puis­sance, l’Allemand a remporté le premier set, 9 points à 7 au jeu décisif, après plus d’une heure de jeu.

Une tactique pour l’ins­tant payante pour l’Allemand qui fait donc la course en tête avec une frote impres­sion. C’est notam­ment l’avis de notre confrère espa­gnol, José Moron. 

« Quel premier set incroyable que Zverev vient de réaliser ! C’est sans doute l’un des meilleurs de sa carrière, avec ses coups puis­sants en coup droit et au service. S’il parvient à servir ainsi pendant encore deux ou trois heures, atten­tion à ce qui pour­rait se passer aujourd’hui. »

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 18:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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