Battu lors des neuf dernières confrontations face à Jannik Sinner, Alexander Zverev ne s’est pas présenté en victime, ce dimanche, en finale de Wimbledon.
Déterminé à imposer son jeu et sa puissance, l’Allemand a remporté le premier set, 9 points à 7 au jeu décisif, après plus d’une heure de jeu.
Une tactique pour l’instant payante pour l’Allemand qui fait donc la course en tête avec une frote impression. C’est notamment l’avis de notre confrère espagnol, José Moron.
Vaya pedazo de primer set se acaba de cascar Zverev.— José Morón (@jmgmoron) July 12, 2026
El mejor Zverev casi de su carrera para destrozar la bola por la derecha y con su saque.
Si es capaz de sacar así durante dos o tres horas más, ojito a lo que puede pasar hoy.
« Quel premier set incroyable que Zverev vient de réaliser ! C’est sans doute l’un des meilleurs de sa carrière, avec ses coups puissants en coup droit et au service. S’il parvient à servir ainsi pendant encore deux ou trois heures, attention à ce qui pourrait se passer aujourd’hui. »
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 18:22