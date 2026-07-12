Battu lors des neuf dernières confron­ta­tions face à Jannik Sinner, Alexander Zverev ne s’est pas présenté en victime, ce dimanche, en finale de Wimbledon.

Déterminé à imposer son jeu et sa puis­sance, l’Allemand a remporté le premier set, 9 points à 7 au jeu décisif, après plus d’une heure de jeu.

Une tactique pour l’ins­tant payante pour l’Allemand qui fait donc la course en tête avec une frote impres­sion. C’est notam­ment l’avis de notre confrère espa­gnol, José Moron.

Vaya pedazo de primer set se acaba de cascar Zverev.



El mejor Zverev casi de su carrera para destrozar la bola por la derecha y con su saque.



Si es capaz de sacar así durante dos o tres horas más, ojito a lo que puede pasar hoy. — José Morón (@jmgmoron) July 12, 2026

« Quel premier set incroyable que Zverev vient de réaliser ! C’est sans doute l’un des meilleurs de sa carrière, avec ses coups puis­sants en coup droit et au service. S’il parvient à servir ainsi pendant encore deux ou trois heures, atten­tion à ce qui pour­rait se passer aujourd’hui. »