Même si le calendrier ATP n’a pas été divulgué, logiquement cela devrait être fait ce lundi, on peut déjà imaginer les options que le Suisse pourrait choisir.

S’il est forfait à Melbourne, ce qui est probable depuis dimanche soir, il serait illogique de le voir sur la saison sur dur avec ou sans Indian Wells.

Idem pour la saison sur terre battue toujours risquée pour les articulations et trop difficile sportivement face à des hyper spécialistes.

L’option la plus plausible, c’est prendre alors vraiment son temps et se fixer un « come back » pour l’herbe avec un enchaînement sur les Jeux de Tokyo et si tout va bien poursuivre avec l’US Open.

Des échéances où le Suisse ne manquera pas d’envie, ni d’ambition surtout s’il se sent rétabli en ayant eu une période de rééducation très très longue où il aura pu se rassurer pleinement.