Emma a réalisé un gros match face à Vondrousova. Du coup, elle est remontée comme un « coucou » avant d’af­fronter Aryna Sabalenka.

« Je me sens incroya­ble­ment bien. Je pense que c’était un match formi­dable. Je savais que jouer contre Marketa serait un défi. Elle a gagné Wimbledon. Elle est dans une forme incroyable main­te­nant après sa victoire à Berlin. Je suis vrai­ment fière de ma perfor­mance , de ma persé­vé­rance et de ma victoire. Je pense que c’était l’un des meilleurs matchs que j’ai joués depuis long­temps, et j’en suis très fier . En même temps, je n’avais pas l’im­pres­sion de faire quelque chose d’ex­tra­or­di­naire, ce qui me donne beau­coup de confiance. Je pense que j’ai très bien maîtrisé les bases. Mais oui, je pense que j’ai vrai­ment bien joué aujourd’hui. Je suis vrai­ment content d’être à ce niveau »