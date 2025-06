Impeccable à l’oc­ca­sion de son premier tour à Wimbledon face à sa sa jeune compa­triote, Mingge Xu, invitée par l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi (6−3, 6–3), Emma Raducanu a assisté une drôle de séquence pendant la rencontre lors­qu’un bouchon de cham­pagne a atterri sur le court.

Et la Britannique n’a pas manqué de faire réfé­rence à ce moment assez inso­lite lors de l’in­ter­view d’après match sur le court numéro 1.

« It’s my favou­rite tour­na­ment by far 🫶«



Emma Raducanu is loving the feeling of being back at #Wimbledon after comple­ting a first round victory over Mimi Xu ♥️ pic.twitter.com/7Mqefo1fW1