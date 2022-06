En confé­rence de presse lors de la journée des médias à Wimbledon, Emma Raducanu est revenue sur ce que peut lui apporter l’ob­ser­va­tion du compor­te­ment des grands cham­pions comme Nadal et Djokovic.

« J’ai 19 ans, et le fait de regarder Rafa et Novak d’aussi près, de pouvoir en tirer des ensei­gne­ments, de côtoyer de près ces grands joueurs, c’est toujours spécial et instructif. Je pense que c’est toujours très positif d’ob­server ces cham­pions. C’est seule­ment mon deuxième Wimbledon, je suis vrai­ment nouveau dans ce domaine, alors c’est toujours un senti­ment très spécial. »