Rattrapée par l’énorme pres­sion de disputer un huitième de finale pour la première fois de sa carrière à seule­ment 18 ans, Emma Raducanu a dû aban­donner ce lundi en cours de match à cause de problèmes de respi­ra­tion. Elle s’est expli­quée ce mardi via son compte Twitter.

« Je pense que j’ai été rattrapée par l’enjeu. A la fin du premier set et après plusieurs échanges intenses, j’ai commencé à respirer péni­ble­ment et à avoir des vertiges. L’équipe médi­cale m’a conseillé d’aban­donner bien que c’était la chose la plus dure de ne pas être capable de terminer mon tournoi sur le court, je n’étais pas en assez bonne santé pour conti­nuer […] Je revien­drai encore plus forte », a écrit la 338e joueuse mondiale qui a malgré tout réaliser un magni­fique Wimbledon.