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Rafael Jodar va devoir apprendre ce que fair play veut dire

Par
Laurent Trupiano
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Rafael Jodar a de l’am­bi­tion, et elle l’amène déjà à se forger une répu­ta­tion, sur et dehors du court, comme ce qu’il s’est passé à Roland Garros avec une ramas­seuse de balles.

Hier, en pleine bataille face à Carreno Busta il a demandé une pause toilette qui s’est éter­nisée entrai­nant la colère de son adver­saire qui était plus frais physiquement. 

De plus comme Pablo ne maitrise pas l’Anglais la situa­tion a viré au tragi‐comique. Certains parle­ront de faits de jeu, ici, on pense plus que Rafa Jodar est une sorte de merce­naire dont le seul membre de son staff est son père qui est profes­seur de sport.

Le match va reprendre ce jour, on imagine l’ambiance.

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 10:48

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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