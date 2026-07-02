Rafael Jodar a de l’am­bi­tion, et elle l’amène déjà à se forger une répu­ta­tion, sur et dehors du court, comme ce qu’il s’est passé à Roland Garros avec une ramas­seuse de balles.

Hier, en pleine bataille face à Carreno Busta il a demandé une pause toilette qui s’est éter­nisée entrai­nant la colère de son adver­saire qui était plus frais physiquement.

Hubo cierta tensión en el final del tercer set del Jódar‐Carreño.



No estaba siendo el mejor partido de Rafa, que estaba a un set de perder y a unos 30 minutos de que el partido se suspen­diera por falta de luz.



Entonces, se produce el momento.



Se acaba el tiempo de descanso y… https://t.co/sKOHPD4ZsR — José Morón (@jmgmoron) July 1, 2026

De plus comme Pablo ne maitrise pas l’Anglais la situa­tion a viré au tragi‐comique. Certains parle­ront de faits de jeu, ici, on pense plus que Rafa Jodar est une sorte de merce­naire dont le seul membre de son staff est son père qui est profes­seur de sport.

Le match va reprendre ce jour, on imagine l’ambiance.