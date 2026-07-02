Rafael Jodar a de l’ambition, et elle l’amène déjà à se forger une réputation, sur et dehors du court, comme ce qu’il s’est passé à Roland Garros avec une ramasseuse de balles.
Hier, en pleine bataille face à Carreno Busta il a demandé une pause toilette qui s’est éternisée entrainant la colère de son adversaire qui était plus frais physiquement.
Hubo cierta tensión en el final del tercer set del Jódar‐Carreño.— José Morón (@jmgmoron) July 1, 2026
No estaba siendo el mejor partido de Rafa, que estaba a un set de perder y a unos 30 minutos de que el partido se suspendiera por falta de luz.
Entonces, se produce el momento.
Se acaba el tiempo de descanso y… https://t.co/sKOHPD4ZsR
De plus comme Pablo ne maitrise pas l’Anglais la situation a viré au tragi‐comique. Certains parleront de faits de jeu, ici, on pense plus que Rafa Jodar est une sorte de mercenaire dont le seul membre de son staff est son père qui est professeur de sport.
Le match va reprendre ce jour, on imagine l’ambiance.
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 10:48