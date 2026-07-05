Lors de sa récente interview accordée à CNBC, Rafael Nadal a été interrogé sur la fameuse fronde de certains joueurs contre les tournois du Grand Chelem à propos de la répartition des revenus.
Et l’homme aux 14 Roland‐Garros a tenu à tempérer les ardeurs de ses anciens collègues.
« Si on compare ce que gagnaient les joueurs il y a 15 ans à ce qu’ils gagnent aujourd’hui… Si vous êtes joueur, vous pensez probablement que vous méritez davantage. Si vous êtes un tournoi, vous pensez sûrement le contraire. J’ai toujours été ouvert à ces discussions quand j’étais joueur. Maintenant que je ne le suis plus, je pense que les joueurs ont raison sur certains points, mais pas sur tout. Les joueurs arrivent au tournoi, jouent, touchent leur prime et rentrent chez eux. Les tournois, en revanche, investissent tout au long de l’année pour préparer cette ou ces deux semaines de compétition. Je ne pense pas que les joueurs doivent partager les recettes des tournois. Je pense que les joueurs doivent trouver un accord avec les tournois du Grand Chelem. Dire : “Je veux que mon prix augmente de 5 %, 10 %, 15 % ou 3 % chaque année”. Peu importe le pourcentage, l’important est de trouver un accord. Les tournois du Grand Chelem pourraient s’engager à augmenter les primes d’un certain pourcentage chaque année. Ce serait équitable tant pour les joueurs que pour les tournois. Et, une fois cet accord signé, il faudrait le conclure pour dix ans afin de bénéficier d’une décennie de tranquillité. »
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 14:14