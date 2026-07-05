Lors de sa récente inter­view accordée à CNBC, Rafael Nadal a été inter­rogé sur la fameuse fronde de certains joueurs contre les tour­nois du Grand Chelem à propos de la répar­ti­tion des revenus.

Et l’homme aux 14 Roland‐Garros a tenu à tempérer les ardeurs de ses anciens collègues.

« Si on compare ce que gagnaient les joueurs il y a 15 ans à ce qu’ils gagnent aujourd’hui… Si vous êtes joueur, vous pensez proba­ble­ment que vous méritez davan­tage. Si vous êtes un tournoi, vous pensez sûre­ment le contraire. J’ai toujours été ouvert à ces discus­sions quand j’étais joueur. Maintenant que je ne le suis plus, je pense que les joueurs ont raison sur certains points, mais pas sur tout. Les joueurs arrivent au tournoi, jouent, touchent leur prime et rentrent chez eux. Les tour­nois, en revanche, inves­tissent tout au long de l’année pour préparer cette ou ces deux semaines de compé­ti­tion. Je ne pense pas que les joueurs doivent partager les recettes des tour­nois. Je pense que les joueurs doivent trouver un accord avec les tour­nois du Grand Chelem. Dire : “Je veux que mon prix augmente de 5 %, 10 %, 15 % ou 3 % chaque année”. Peu importe le pour­cen­tage, l’important est de trouver un accord. Les tour­nois du Grand Chelem pour­raient s’engager à augmenter les primes d’un certain pour­cen­tage chaque année. Ce serait équi­table tant pour les joueurs que pour les tour­nois. Et, une fois cet accord signé, il faudrait le conclure pour dix ans afin de béné­fi­cier d’une décennie de tranquillité. »