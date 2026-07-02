Accueil Wimbledon

Rafael Nadal réfé­rence du nouveau phéno­mène du circuit : « Je regar­dais tous ses matchs, tous les tour­nois du Grand Chelem, toutes les victoires qu’il a rempor­tées tout au long de sa carrière »

Par
Thomas S
-
392

Sorti vain­queur d’un duel épique en cinq sets face à son compa­triote Pablo Carreno Busta, au deuxième tour de Wimbledon, Rafael Jodar, grand révé­la­tion de cette saison 2026 était de passage en confé­rence de presse où il s’est exprimé sur ses idoles de jeunesse. 

Et forcé­ment, Rafael Nadal a immé­dia­te­ment été cité le joueur de 19 ans. 

« Rafa Nadal a toujours été une réfé­rence pour moi dans le tennis, depuis que je suis tout petit. Je regar­dais tous ses matchs, tous les tour­nois du Grand Chelem, toutes les victoires qu’il a rempor­tées tout au long de sa carrière. Alors oui, c’est très inspi­rant pour les jeunes joueurs espa­gnols de voir quelqu’un comme Rafa, ou même Carlos Alcaraz, jouer aussi bien à ce niveau. Ces joueurs sont des modèles pour nous. Je suis très recon­nais­sant d’être origi­naire du même pays qu’eux. »

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥