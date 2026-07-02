Sorti vainqueur d’un duel épique en cinq sets face à son compatriote Pablo Carreno Busta, au deuxième tour de Wimbledon, Rafael Jodar, grand révélation de cette saison 2026 était de passage en conférence de presse où il s’est exprimé sur ses idoles de jeunesse.
Et forcément, Rafael Nadal a immédiatement été cité le joueur de 19 ans.
« Rafa Nadal a toujours été une référence pour moi dans le tennis, depuis que je suis tout petit. Je regardais tous ses matchs, tous les tournois du Grand Chelem, toutes les victoires qu’il a remportées tout au long de sa carrière. Alors oui, c’est très inspirant pour les jeunes joueurs espagnols de voir quelqu’un comme Rafa, ou même Carlos Alcaraz, jouer aussi bien à ce niveau. Ces joueurs sont des modèles pour nous. Je suis très reconnaissant d’être originaire du même pays qu’eux. »
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 19:09