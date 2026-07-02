Sorti vain­queur d’un duel épique en cinq sets face à son compa­triote Pablo Carreno Busta, au deuxième tour de Wimbledon, Rafael Jodar, grand révé­la­tion de cette saison 2026 était de passage en confé­rence de presse où il s’est exprimé sur ses idoles de jeunesse.

Et forcé­ment, Rafael Nadal a immé­dia­te­ment été cité le joueur de 19 ans.

« Rafa Nadal a toujours été une réfé­rence pour moi dans le tennis, depuis que je suis tout petit. Je regar­dais tous ses matchs, tous les tour­nois du Grand Chelem, toutes les victoires qu’il a rempor­tées tout au long de sa carrière. Alors oui, c’est très inspi­rant pour les jeunes joueurs espa­gnols de voir quelqu’un comme Rafa, ou même Carlos Alcaraz, jouer aussi bien à ce niveau. Ces joueurs sont des modèles pour nous. Je suis très recon­nais­sant d’être origi­naire du même pays qu’eux. »