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Rennae Stubbs, coach de Serena Williams : « Ce n’est un secret pour personne qu’il reste une invi­ta­tion à distri­buer, n’est-ce pas ? »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double Rennae Stubbs, qui accom­pagne Serena Williams depuis son retour à la compé­ti­tion, a évoqué la possi­bi­lité que la légende améri­caine joue en simple à Wimbledon (29 juin au 12 juillet). 

« Écoutez, ce n’est un secret pour personne qu’il reste une invi­ta­tion à distri­buer, n’est-ce pas ? Et je suis sûr que les orga­ni­sa­teurs de Wimbledon espèrent qu’elle dira oui, mais encore une fois, c’est Serena qui prend ces déci­sions et, souvent, elle nous envoie un SMS pour nous le faire savoir. Elle va donc prendre ces déci­sions dans les prochains jours, en fonc­tion de ce qu’elle souhaite faire. Je pense qu’une partie d’elle adore­rait jouer en simple à Wimbledon, mais elle est aussi très lucide sur ses capa­cités. Et lorsqu’elle choisit de ne pas jouer, elle prend cette déci­sion en fonc­tion de ses propres senti­ments. Je ne sais donc pas quelle est la réponse à cette ques­tion. Personne ne le sait. Comme il reste une wild card, je suis sûre qu’elle garde peut‐être cette carte, mais ce sera à elle de décider. Wimbledon devra le savoir dans les prochains jours. »

Pour rappel, Serena a déjà reçu une wild card pour jouer avec sa soeur, Venus, en double sur le gazon londonien.

Publié le samedi 20 juin 2026 à 13:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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