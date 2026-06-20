Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’ancienne numéro 1 mondiale en double Rennae Stubbs, qui accompagne Serena Williams depuis son retour à la compétition, a évoqué la possibilité que la légende américaine joue en simple à Wimbledon (29 juin au 12 juillet).
« Écoutez, ce n’est un secret pour personne qu’il reste une invitation à distribuer, n’est-ce pas ? Et je suis sûr que les organisateurs de Wimbledon espèrent qu’elle dira oui, mais encore une fois, c’est Serena qui prend ces décisions et, souvent, elle nous envoie un SMS pour nous le faire savoir. Elle va donc prendre ces décisions dans les prochains jours, en fonction de ce qu’elle souhaite faire. Je pense qu’une partie d’elle adorerait jouer en simple à Wimbledon, mais elle est aussi très lucide sur ses capacités. Et lorsqu’elle choisit de ne pas jouer, elle prend cette décision en fonction de ses propres sentiments. Je ne sais donc pas quelle est la réponse à cette question. Personne ne le sait. Comme il reste une wild card, je suis sûre qu’elle garde peut‐être cette carte, mais ce sera à elle de décider. Wimbledon devra le savoir dans les prochains jours. »
Wimbledon wildcards – update pic.twitter.com/mQ1iUtgjeY— Michal Samulski (@MichalSamulski) June 20, 2026
Pour rappel, Serena a déjà reçu une wild card pour jouer avec sa soeur, Venus, en double sur le gazon londonien.
Publié le samedi 20 juin 2026 à 13:56