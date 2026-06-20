Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double Rennae Stubbs, qui accom­pagne Serena Williams depuis son retour à la compé­ti­tion, a évoqué la possi­bi­lité que la légende améri­caine joue en simple à Wimbledon (29 juin au 12 juillet).

« Écoutez, ce n’est un secret pour personne qu’il reste une invi­ta­tion à distri­buer, n’est-ce pas ? Et je suis sûr que les orga­ni­sa­teurs de Wimbledon espèrent qu’elle dira oui, mais encore une fois, c’est Serena qui prend ces déci­sions et, souvent, elle nous envoie un SMS pour nous le faire savoir. Elle va donc prendre ces déci­sions dans les prochains jours, en fonc­tion de ce qu’elle souhaite faire. Je pense qu’une partie d’elle adore­rait jouer en simple à Wimbledon, mais elle est aussi très lucide sur ses capa­cités. Et lorsqu’elle choisit de ne pas jouer, elle prend cette déci­sion en fonc­tion de ses propres senti­ments. Je ne sais donc pas quelle est la réponse à cette ques­tion. Personne ne le sait. Comme il reste une wild card, je suis sûre qu’elle garde peut‐être cette carte, mais ce sera à elle de décider. Wimbledon devra le savoir dans les prochains jours. »

Pour rappel, Serena a déjà reçu une wild card pour jouer avec sa soeur, Venus, en double sur le gazon londonien.