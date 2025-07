Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont encore en train de nous pondre un match incroyable, un peu plus d’un mois après leur finale épique à Roland‐Garros.

Après la balle de premier set phéno­mé­nale remportée par l’Espagnol, c’est cette fois au tour du numéro 1 mondial de réaliser un point excep­tionnel pour s’emparer de la deuxième manche.

Impressionnée par le niveau de jeu déployé par l’Italien, l’an­cienne joueuse austra­lienne, Rennae Stubbs, a exprimé son admi­ra­tion sur son compte Twitter.

What in the hell was that game from Sinner???!!!!! Omgggggg these two are UNBELIEVABLE!!! Like what am i seeing!!????