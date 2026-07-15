Rennae Stubbs ne mâche pas ses mots sur Alexander Zverev.
Après avoir expliqué que l’Allemand avait eu une réaction vraiment exagérée en célébrant de manière trop importante sa victoire dans le premier set de sa finale perdue contre Jannik Sinner à Wimbledon, l’ancienne numéro 1 mondiale en double en a rajouté une couche concernant le fameux coup droit.
« On voyait bien, au fur et à mesure que le match avançait, qu’à chaque point décisif, il commettait des fautes en coup droit ou renvoyait une balle trop courte. Dès qu’il a raté ce coup droit dans le jeu décisif du deuxième set, je me suis dit : ‘C’est fini, le match est terminé’.Parce que c’est dans ces moments‐là que les grands joueurs ne commettent pas de fautes grossières. C’est là qu’il a commis sa première grosse erreur sur un point vraiment décisif, et j’ai pensé que c’était fini. Jannik a ensuite dominé le tie‐break, et dès qu’il l’a remporté, il est passé à un tout autre niveau. C’est ce qui a fait la différence, et cela ne changera pas tant que Zverev ne sera pas capable de frapper ce coup droit quand ça compte vraiment. »
Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 17:07