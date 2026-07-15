Rennae Stubbs ne mâche pas ses mots sur Alexander Zverev.

Après avoir expliqué que l’Allemand avait eu une réac­tion vrai­ment exagérée en célé­brant de manière trop impor­tante sa victoire dans le premier set de sa finale perdue contre Jannik Sinner à Wimbledon, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double en a rajouté une couche concer­nant le fameux coup droit.

« On voyait bien, au fur et à mesure que le match avan­çait, qu’à chaque point décisif, il commet­tait des fautes en coup droit ou renvoyait une balle trop courte. Dès qu’il a raté ce coup droit dans le jeu décisif du deuxième set, je me suis dit : ‘C’est fini, le match est terminé’.Parce que c’est dans ces moments‐là que les grands joueurs ne commettent pas de fautes gros­sières. C’est là qu’il a commis sa première grosse erreur sur un point vrai­ment décisif, et j’ai pensé que c’était fini. Jannik a ensuite dominé le tie‐break, et dès qu’il l’a remporté, il est passé à un tout autre niveau. C’est ce qui a fait la diffé­rence, et cela ne chan­gera pas tant que Zverev ne sera pas capable de frapper ce coup droit quand ça compte vraiment. »