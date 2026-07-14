Revenant sur la finale mascu­line de cette édition 2026 de Wimbledon dans le dernier épisode de son podcast, Rennae Stubbs, ancienne numéro 1 mondiale en double et toujours aux côtés de Serena Williams depuis le retour de cette dernière, s’est montrée parti­cu­liè­re­ment critique envers Alexander Zverev.

L’Australienne n’a en effet pas compris pour­quoi l’Allemand avait autant célébré après avoir seule­ment remporté le premier set contre Jannik Sinner, fina­le­ment vain­queur en quatre sets. Un énorme aveu de faiblesse selon elle.

« Vous vous souvenez quand il s’est retourné et a crié ‘Come on!’ en direc­tion de sa box ? C’était vrai­ment exagéré. Je me suis dit : ‘Mec, il te reste encore deux sets à gagner contre le meilleur joueur du monde’. J’ai eu l’impression qu’il pensait qu’il allait remporter le tournoi après ça, et je me suis dit : « Non. »Dès qu’il a raté ce coup droit dans le tie‐break du deuxième set, c’était fini. C’est l’un des moments où je me suis dit : ‘Est‐ce que ce serait le grand jour ?’ Sur la balle de set, il a décoché un coup droit fulgu­rant. Chaque fois qu’il avait l’occasion de frapper un coup droit puis­sant, Zverev le faisait. Je me suis dit : ‘Waouh. Est‐ce un nouveau Zverev ?’ Après avoir remporté Roland‐Garros, il arrive ici en sachant que son plus gros problème est de frapper son coup droit sous pres­sion. Mais j’ai su que c’était fini après le premier point du tie‐break dans le deuxième set. »