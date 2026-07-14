Revenant sur la finale masculine de cette édition 2026 de Wimbledon dans le dernier épisode de son podcast, Rennae Stubbs, ancienne numéro 1 mondiale en double et toujours aux côtés de Serena Williams depuis le retour de cette dernière, s’est montrée particulièrement critique envers Alexander Zverev.
L’Australienne n’a en effet pas compris pourquoi l’Allemand avait autant célébré après avoir seulement remporté le premier set contre Jannik Sinner, finalement vainqueur en quatre sets. Un énorme aveu de faiblesse selon elle.
« Vous vous souvenez quand il s’est retourné et a crié ‘Come on!’ en direction de sa box ? C’était vraiment exagéré. Je me suis dit : ‘Mec, il te reste encore deux sets à gagner contre le meilleur joueur du monde’. J’ai eu l’impression qu’il pensait qu’il allait remporter le tournoi après ça, et je me suis dit : « Non. »Dès qu’il a raté ce coup droit dans le tie‐break du deuxième set, c’était fini. C’est l’un des moments où je me suis dit : ‘Est‐ce que ce serait le grand jour ?’ Sur la balle de set, il a décoché un coup droit fulgurant. Chaque fois qu’il avait l’occasion de frapper un coup droit puissant, Zverev le faisait. Je me suis dit : ‘Waouh. Est‐ce un nouveau Zverev ?’ Après avoir remporté Roland‐Garros, il arrive ici en sachant que son plus gros problème est de frapper son coup droit sous pression. Mais j’ai su que c’était fini après le premier point du tie‐break dans le deuxième set. »
Publié le mardi 14 juillet 2026 à 15:15