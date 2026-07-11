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Rennae Stubbs sur Novak Djokovic : « Après sa défaite contre Jannik Sinner, je l’ai vu entrer dans la salle de sport et féli­citer à nouveau l’Italien et toute son équipe »

Par
Baptiste Mulatier
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L’ancienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, qui accom­pagne Serena Williams depuis son son retour sur le circuit, a salué la grande classe de Novak Djokovic après sa défaite face à Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon.

« Je viens de voir Djokovic entrer dans la salle de sport et féli­citer toute l’équipe de Jannik, puis Jannik lui‐même. C’est toujours très agréable de décou­vrir, en coulisses, ce que l’on apprend sur les joueurs et le respect qu’ils se portent les uns aux autres. Félicitations à tous les deux pour ce magni­fique match. Jannik Sinner était tout simple­ment trop fort. »

Un geste empreint de fair‐play qui illustre une nouvelle fois l’im­mense respect de Djokovic pour ses adver­saires, même dans la défaite.

Publié le samedi 11 juillet 2026 à 16:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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