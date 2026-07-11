L’ancienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, qui accom­pagne Serena Williams depuis son son retour sur le circuit, a salué la grande classe de Novak Djokovic après sa défaite face à Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon.

« Je viens de voir Djokovic entrer dans la salle de sport et féli­citer toute l’équipe de Jannik, puis Jannik lui‐même. C’est toujours très agréable de décou­vrir, en coulisses, ce que l’on apprend sur les joueurs et le respect qu’ils se portent les uns aux autres. Félicitations à tous les deux pour ce magni­fique match. Jannik Sinner était tout simple­ment trop fort. »

Just saw @DjokerNole walk into the gym & congra­tu­late Janniks entires team & Jannik again. The behind the scenes things u learn about players & their respect for each other is always so nice to see. Congratulations to both for a wonderful match. @janniksin just too good today. — Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) July 10, 2026

Un geste empreint de fair‐play qui illustre une nouvelle fois l’im­mense respect de Djokovic pour ses adver­saires, même dans la défaite.