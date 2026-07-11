L’ancienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, qui accompagne Serena Williams depuis son son retour sur le circuit, a salué la grande classe de Novak Djokovic après sa défaite face à Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon.
« Je viens de voir Djokovic entrer dans la salle de sport et féliciter toute l’équipe de Jannik, puis Jannik lui‐même. C’est toujours très agréable de découvrir, en coulisses, ce que l’on apprend sur les joueurs et le respect qu’ils se portent les uns aux autres. Félicitations à tous les deux pour ce magnifique match. Jannik Sinner était tout simplement trop fort. »
Just saw @DjokerNole walk into the gym & congratulate Janniks entires team & Jannik again. The behind the scenes things u learn about players & their respect for each other is always so nice to see. Congratulations to both for a wonderful match. @janniksin just too good today.— Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) July 10, 2026
Un geste empreint de fair‐play qui illustre une nouvelle fois l’immense respect de Djokovic pour ses adversaires, même dans la défaite.
Publié le samedi 11 juillet 2026 à 16:29