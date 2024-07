Interrogé par le Corriere della Sera suite au magni­fique parcours de sa joueuse, Jasmine Paolini, à Wimbledon malgré sa défaite sur la dernière marche face à Barbora Krejcikova, Renzo Furlan a tenu à rela­ti­viser ce nouveau revers en finale (après Roland‐Garros) en insis­tant sur le fait que l’Italienne avait tout donné.

« J’aide Jasmine à cana­liser l’exu­bé­rance de son énergie. Cette rela­tion fonc­tionne parce que Paolini est une joueuse de qualité et de talent. Elle a beau­coup progressé sur le plan défensif et offensif, mais elle a encore une grande marge de progres­sion. Le tennis est un chan­tier perpé­tuel : l’im­por­tant est de sortir du terrain avec la certi­tude d’avoir tout donné. Cela me rappelle la défaite de Pat Rafter en finale de Wimbledon 2001 face à Goran Ivanisevic. Tous deux méri­taient de gagner, tous deux sont morts sur le terrain. Pourtant, Rafter va au filet et serre la main d’Ivanisevic, le sourire aux lèvres : à sa place, j’au­rais mangé ma raquette ! La morale : si vous vous êtes donné à 100 %, soyez heureux. C’est le véri­table esprit du sport et du cham­pion. C’est ce que j’ai dit à Jasmine après la finale. »