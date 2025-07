Ex‐entraîneur de Novak Djokovic (2006−2007) et de Jannik Sinner (2014−2022), Riccardo Piatti a répondu aux ques­tions de L’Equipe avant la demi‐finale entre les deux hommes à Wimbledon. Extrait.

« Je m’at­ten­dais à les retrouver là tous les deux. Tout comme je m’at­ten­dais à ce que Novak soit en finale des Jeux Olympiques contre Carlos Alcaraz l’an passé. Les JO étaient son prin­cipal objectif l’an passé, Wimbledon est son prin­cipal objectif cette année. Bien sûr, Novak est toujours très concentré, mais là, il l’est parti­cu­liè­re­ment. C’est un moment très impor­tant pour lui. Dans son staff, il y a Dalibor Sirola (prépa­ra­teur physique en chef du Piatti Tennis Center) et Claudio Zimaglia (kiné en chef du Piatti Tennis Center). Deux amis avec lesquels j’ai beau­coup travaillé, que ce soit avec Maria Sharapova, Jannik, Milos (Raonic)… De ce qu’ils me disent, ‘Nole’ est très, très concentré et impliqué. Il travaille extrê­me­ment dur. »