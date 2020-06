Le directeur exécutif du All England Club qui organise Wimbledon, Richard Lewis, a donc fait un point alors que le tournoi aurait du débuter ce lundi. « C’est formidable de bénéficier d’une assurance. Notre situation économique est bonne, il n’y aura pas de répercussions majeures liées à cette crise dans notre bilan comptable en 2020. En revanche, nous n’aurons pas d’assurance en 2021 car dans le climat actuel ce n’est pas possible, il faudra attendre un peu de temps pour cela soit possible à nouveau ».