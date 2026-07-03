Quelques jours après s’être montré impé­rial face à Marin Cilic pour son entrée en lice à Wimbledon, Daniil Medvedev est tombé de haut, ce vendredi, au troi­sième tour.

Opposé à Jan Lennard Struff, contre qui il n’avait perdu que deux fois en dix confron­ta­tions, le Russe s’est incliné en trois manches en ayant mené dans chacune d’entre elle : 7–6(4), 7–6(5), 7–5, en 2h50 de jeu.

Une défaite diffi­cile à avaler pour celui qui clamait il y a encore quelques heures qu’il était toujours capable de remporter un Grand Chelem.

La derrota de Medvedev hoy es dolo­rosa a la par que inex­pli­cable.



Propia de alguien tan « loco » como él.



Ha tenido break a favor en el primer set, 5–2 en el segundo e iba doble break a favor en el tercero.



Resultado : no ha ganado ni un solo set.



Montaña rusa total. https://t.co/40Yff250v4 — José Morón (@jmgmoron) July 3, 2026

« La défaite de Medvedev aujourd’hui est aussi doulou­reuse qu’inexplicable. Typique d’un joueur aussi « fou » que lui. Il menait d’un break dans le premier set, 5–2 dans le deuxième et menait de deux breaks dans le troi­sième. Résultat : il n’a pas remporté un seul set. Une véri­table montagne russe. », a déclaré notre confrère espa­gnol, José Moron.