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Rien ne va plus pour Daniil Medvedev : « Sa défaite aujourd’hui est aussi doulou­reuse qu’inexplicable »

Par
Thomas S
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Quelques jours après s’être montré impé­rial face à Marin Cilic pour son entrée en lice à Wimbledon, Daniil Medvedev est tombé de haut, ce vendredi, au troi­sième tour.

Opposé à Jan Lennard Struff, contre qui il n’avait perdu que deux fois en dix confron­ta­tions, le Russe s’est incliné en trois manches en ayant mené dans chacune d’entre elle : 7–6(4), 7–6(5), 7–5, en 2h50 de jeu. 

Une défaite diffi­cile à avaler pour celui qui clamait il y a encore quelques heures qu’il était toujours capable de remporter un Grand Chelem. 

« La défaite de Medvedev aujourd’hui est aussi doulou­reuse qu’inexplicable. Typique d’un joueur aussi « fou » que lui. Il menait d’un break dans le premier set, 5–2 dans le deuxième et menait de deux breaks dans le troi­sième. Résultat : il n’a pas remporté un seul set. Une véri­table montagne russe. », a déclaré notre confrère espa­gnol, José Moron.

Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 19:06

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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