Quelques jours après s’être montré impérial face à Marin Cilic pour son entrée en lice à Wimbledon, Daniil Medvedev est tombé de haut, ce vendredi, au troisième tour.
Opposé à Jan Lennard Struff, contre qui il n’avait perdu que deux fois en dix confrontations, le Russe s’est incliné en trois manches en ayant mené dans chacune d’entre elle : 7–6(4), 7–6(5), 7–5, en 2h50 de jeu.
Une défaite difficile à avaler pour celui qui clamait il y a encore quelques heures qu’il était toujours capable de remporter un Grand Chelem.
La derrota de Medvedev hoy es dolorosa a la par que inexplicable.— José Morón (@jmgmoron) July 3, 2026
Propia de alguien tan « loco » como él.
Ha tenido break a favor en el primer set, 5–2 en el segundo e iba doble break a favor en el tercero.
Resultado : no ha ganado ni un solo set.
Montaña rusa total. https://t.co/40Yff250v4
« La défaite de Medvedev aujourd’hui est aussi douloureuse qu’inexplicable. Typique d’un joueur aussi « fou » que lui. Il menait d’un break dans le premier set, 5–2 dans le deuxième et menait de deux breaks dans le troisième. Résultat : il n’a pas remporté un seul set. Une véritable montagne russe. », a déclaré notre confrère espagnol, José Moron.
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 19:06