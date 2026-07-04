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Rinderknech, battu par Djokovic : « Il n’a pas fait le barbi­quet. Il a joué et je pense qu’il ne s’est pas dit « j’ai de la marge » tout au long du match »

Par
Thomas S
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Invité à revenir en confé­rence de presse sur sa très belle pres­ta­tion face à Novak Djokovic au troi­sième tour de Wimbledon, Arthur Rinderknech, malgré sa défaite en quatre sets, a fait part de sa satis­fac­tion et de sa fierté d’avoir pu riva­liser avec l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem. 

« La preuve par le jeu que je suis capable de jouer à un très haut niveau qui est celui du tout meilleur. Qu’on se regarde dans les yeux et que lui, il n’a pas fait le barbi­quet. Il a joué et je pense qu’il ne s’est pas dit « j’ai de la marge » tout au long du match. Le mec était là, il était présent. Il a fait son match et il a haussé son niveau de jeu quand il fallait encore plus. Il a fait du Djokovic et c’est fort. Je perds 7–6 au quatrième, un vrai match accroché où il y a eu du très haut niveau. »

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 15:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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