Invité à revenir en confé­rence de presse sur sa très belle pres­ta­tion face à Novak Djokovic au troi­sième tour de Wimbledon, Arthur Rinderknech, malgré sa défaite en quatre sets, a fait part de sa satis­fac­tion et de sa fierté d’avoir pu riva­liser avec l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem.

« La preuve par le jeu que je suis capable de jouer à un très haut niveau qui est celui du tout meilleur. Qu’on se regarde dans les yeux et que lui, il n’a pas fait le barbi­quet. Il a joué et je pense qu’il ne s’est pas dit « j’ai de la marge » tout au long du match. Le mec était là, il était présent. Il a fait son match et il a haussé son niveau de jeu quand il fallait encore plus. Il a fait du Djokovic et c’est fort. Je perds 7–6 au quatrième, un vrai match accroché où il y a eu du très haut niveau. »