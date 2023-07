La pluie, qui a forte­ment perturbé le tournoi lors des premiers jours, a forcé­ment fait quelques mécon­tents chez les joueurs, obligés de patienter en atten­dant la reprise des matchs. Et notam­ment dans le clan tricolore.

Battu sur deux jours par son compa­triote Alexandre Muller (6–7(1), 6–1, 3–6, 4–6), au premier tour de Wimbledon, Arthur Rindernknech, inter­rogé par nos confrères de BeIN Sports, n’a pas caché sa frus­tra­tion d’avoir attendu plusieurs heures dans des condi­tions pas très confortables.

« C’est extrê­me­ment compliqué. Moi, je ne veux pas du tout cracher sur le tournoi, Wimbledon c’est magni­fique, mais ce n’est pas forcé­ment là où il y a le plus d’es­pace. Quand on doit attendre des heures et des heures pendant toute une journée hier (mardi), puis à nouveau trois ou quatre heures aujourd’hui (mercredi), limite assis par terre dans couloir, c’est un peu diffi­cile parce qu’il n’y a plus de place dans le vestiaire, il n’y a plus de place au restau­rant, il n’y a plus de place aux canapés, il n’y a plus de place nulle part. Donc c’est long, évidemment. »