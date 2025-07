Dans les colonnes de l’Equipe, le joueur trico­lore veut posi­tiver malgré son élimi­na­tion. Il faut dire que c’est la meilleure atti­tude à avoir car on ne peut pas dire que le bilan trico­lore soit au top lors de cette édition 2025 de Wimbledon.

« Je vais conti­nuer à construire et défi­ni­ti­ve­ment lancer ma saison à partir de là. Contre Zverev, c’était ma première victoire sur un top 5, qui plus est en Grand Chelem, sur le Centre Court de Wimbledon. Je ne peux évidem­ment pas la jeter à la poubelle parce que j’ai perdu au troi­sième tour contre quel­qu’un qui était à ma portée. Je ne peux pas me plaindre, c’était un superbe tournoi. J’ai eu la plus belle victoire et les plus belles émotions de ma carrière »