Plutôt discret depuis sa retraite des courts en 2011, Robin Soderling a tenu à s’ex­primer ce dimanche concer­nant la finale de cette édition 2023 de Wimbledon entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz qui aura lieu dans quelques minutes (15h, heure française).

Et visi­ble­ment, le Suédois n’a jamais été aussi impa­tient depuis la fameuse finale entre Roger Federer et ce même Novak Djokovic en 2019 lorsque le Suisse s’était incliné après avoir eu deux balles de match sur son service dans le cinquième set.

« La finale de Wimbledon est le match le plus impor­tant et le plus pres­ti­gieux du circuit. L’avenir du tennis masculin, Carlos Alcaraz, s’imposera‐t‐il ou le GOAT Novak Djokovic fera‐t‐il encore preuve d’ex­pé­rience et remportera‐t‐il son 24e titre du Grand Chelem ? À mon avis, il s’agit de la finale de Wimbledon la plus exci­tante depuis 2019 », a écrit l’an­cien 4e joueur mondial sur son compte Instagram.