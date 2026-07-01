Accueil Wimbledon

Roddick n’épargne pas Shelton après sa défaite au premier tour : « Je ne pense pas que ce soit contro­versé de dire ça… »

Par
Baptiste Mulatier
-
108

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a analysé la défaite de son compa­triote Ben Shelton (5e mondial) au premier tour de Wimbledon, alors qu’il faisait partie des préten­dants au titre sur cette édition 2026.

« J’adore Ben et j’adore son père et coach, Bryan. Mais quand je le regarde jouer, j’ai parfois l’impression que le jeu est scéna­risé avant même que les points ne commencent.On avait l’impression que les schémas se répé­taient, et les chan­ge­ments de rythme semblaient très forcés. Il a frappé un million d’amorties et a continué alors que ça ne marchait pas. Il faut prendre en compte ce qui ne fonc­tionne pas et faire des ajus­te­ments. Pas des chan­ge­ments radi­caux… Il arri­vait en rempor­tant avec un titre en poche sur gazon (à Stuttgart)… Je pense que cette défaite va lui faire mal pendant long­temps. Si vous voulez faire partie des trois ou quatre meilleurs joueurs mondiaux, je ne pense pas que ce soit le genre de résultat que vous pouvez vous permettre. Et je ne pense pas que ce que je dis soit contro­versé ; je suis sûr que Ben vous dirait la même chose. »

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 17:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥