Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a analysé la défaite de son compa­triote Ben Shelton (5e mondial) au premier tour de Wimbledon, alors qu’il faisait partie des préten­dants au titre sur cette édition 2026.

« J’adore Ben et j’adore son père et coach, Bryan. Mais quand je le regarde jouer, j’ai parfois l’impression que le jeu est scéna­risé avant même que les points ne commencent.On avait l’impression que les schémas se répé­taient, et les chan­ge­ments de rythme semblaient très forcés. Il a frappé un million d’amorties et a continué alors que ça ne marchait pas. Il faut prendre en compte ce qui ne fonc­tionne pas et faire des ajus­te­ments. Pas des chan­ge­ments radi­caux… Il arri­vait en rempor­tant avec un titre en poche sur gazon (à Stuttgart)… Je pense que cette défaite va lui faire mal pendant long­temps. Si vous voulez faire partie des trois ou quatre meilleurs joueurs mondiaux, je ne pense pas que ce soit le genre de résultat que vous pouvez vous permettre. Et je ne pense pas que ce que je dis soit contro­versé ; je suis sûr que Ben vous dirait la même chose. »