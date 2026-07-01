Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a analysé la défaite de son compatriote Ben Shelton (5e mondial) au premier tour de Wimbledon, alors qu’il faisait partie des prétendants au titre sur cette édition 2026.
« J’adore Ben et j’adore son père et coach, Bryan. Mais quand je le regarde jouer, j’ai parfois l’impression que le jeu est scénarisé avant même que les points ne commencent.On avait l’impression que les schémas se répétaient, et les changements de rythme semblaient très forcés. Il a frappé un million d’amorties et a continué alors que ça ne marchait pas. Il faut prendre en compte ce qui ne fonctionne pas et faire des ajustements. Pas des changements radicaux… Il arrivait en remportant avec un titre en poche sur gazon (à Stuttgart)… Je pense que cette défaite va lui faire mal pendant longtemps. Si vous voulez faire partie des trois ou quatre meilleurs joueurs mondiaux, je ne pense pas que ce soit le genre de résultat que vous pouvez vous permettre. Et je ne pense pas que ce que je dis soit controversé ; je suis sûr que Ben vous dirait la même chose. »
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 17:38