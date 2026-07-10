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Roddick : « Quand j’ai vu Federer tout seul dans la Royal Box pendant le match de Zverev, je lui ai envoyé un SMS et il m’a répondu : ‘je passe juste du bon temps avec tous mes amis en regar­dant du tennis’ »

Par
Baptiste Mulatier
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L’image a fait le tour des réseaux sociaux. 

Roger Federer s’est retrouvé seul dans la Royal Box du Centre Court lundi soir lors du huitième de finale entre Alexander Zverev et Jiri Lehecka

Dans le dernier épisode de son podcast, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a révélé avoir immé­dia­te­ment contacté le Suisse à ce sujet, et dernier lui a répondu avec humour. 

« Je lui ai envoyé un SMS pour lui demander : ‘Qu’est-ce qui se passe ?’ Il m’a répondu : ‘Oh, tu sais, je regarde juste du tennis et je passe du bon temps avec tous mes amis’. Il n’y avait personne autour de lui. C’était génial », a raconté l’Américain. 

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 12:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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