L’image a fait le tour des réseaux sociaux.

Roger Federer s’est retrouvé seul dans la Royal Box du Centre Court lundi soir lors du huitième de finale entre Alexander Zverev et Jiri Lehecka.

Dans le dernier épisode de son podcast, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a révélé avoir immé­dia­te­ment contacté le Suisse à ce sujet, et dernier lui a répondu avec humour.

Andy texted Roger about his hila­rious viral moment at Wimbledon, and the reply was perfect. 🎾



Catch the full story now in the day 10 Quick Served ! Link in bio ! 🔗 pic.twitter.com/F6TQLYNOxF — Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) July 10, 2026

« Je lui ai envoyé un SMS pour lui demander : ‘Qu’est-ce qui se passe ?’ Il m’a répondu : ‘Oh, tu sais, je regarde juste du tennis et je passe du bon temps avec tous mes amis’. Il n’y avait personne autour de lui. C’était génial », a raconté l’Américain.