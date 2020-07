En 2009, Andy Roddick affronte Roger Federer en finale de Wimbledon. Mais ce match avait une saveur particulière car il pouvait faire entrer le Suisse dans l’histoire du tennis. En remportant le titre, il dépassait Pete Sampras au nombre de victoires en Grand Chelem, avec 15 trophées remportés. L’Américain raconte comment il a vécu cette finale : « Je me sentais comme le gars qui essayait de tirer sur Bambi ce jour-là. Vous sortez et vous voyez que Sampras est là, et vous savez qu’il est là parce que lui et Roger ont 14 titres de Grand Chelem. Vous ressentez certainement le poids du moment », a-t-il déclaré à ATP.com.