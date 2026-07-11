Même s’il a été globa­le­ment surclassé par Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon, Novak Djokovic a encore une fois impres­sionné tous les obser­va­teurs et spécia­listes avec son parcours et son victoire épique, en cinq sets et 5h15 de jeu, contre Auger‐Aliassime.

Toujours aussi compé­titif et capable de riva­liser avec le Top 5 à 39 ans, le Serbe a reçu le soutien appuyé d’Andy Roddick, qui s’est exprimé dans le dernier épisode de son podcast, « Served ».

« Si sa famille aime voyager, s’il aime toujours jouer, il avait l’air heureux lors de sa confé­rence de presse. Ce n’était pas comme s’il s’était fait chasser du bâti­ment et qu’il était anéanti. Ça ne donnait pas cette impres­sion. J’ai vu quelques extraits et il restait plutôt serein. Il se peut qu’il apprécie tout simple­ment ça. Je ne pense pas que quiconque devrait se prononcer sur le moment où il devrait arrêter. Je sais qu’il y aura demain un article quelque part où un crétin dira : ‘Il devrait arrêter’. Ferme‐la. Il est telle­ment meilleur que toi actuel­le­ment que tu ne le seras jamais dans ton métier. »