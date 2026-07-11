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Roddick s’agace à propos de Djokovic : « Je sais qu’il y aura un article quelque part où un crétin dira : ‘Il devrait arrêter’. Ferme‐la, il est telle­ment meilleur que toi actuel­le­ment que tu ne le seras jamais dans ton métier »

Par
Thomas S
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Même s’il a été globa­le­ment surclassé par Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon, Novak Djokovic a encore une fois impres­sionné tous les obser­va­teurs et spécia­listes avec son parcours et son victoire épique, en cinq sets et 5h15 de jeu, contre Auger‐Aliassime.

Toujours aussi compé­titif et capable de riva­liser avec le Top 5 à 39 ans, le Serbe a reçu le soutien appuyé d’Andy Roddick, qui s’est exprimé dans le dernier épisode de son podcast, « Served ». 

« Si sa famille aime voyager, s’il aime toujours jouer, il avait l’air heureux lors de sa confé­rence de presse. Ce n’était pas comme s’il s’était fait chasser du bâti­ment et qu’il était anéanti. Ça ne donnait pas cette impres­sion. J’ai vu quelques extraits et il restait plutôt serein. Il se peut qu’il apprécie tout simple­ment ça. Je ne pense pas que quiconque devrait se prononcer sur le moment où il devrait arrêter. Je sais qu’il y aura demain un article quelque part où un crétin dira : ‘Il devrait arrêter’. Ferme‐la. Il est telle­ment meilleur que toi actuel­le­ment que tu ne le seras jamais dans ton métier. »

Publié le samedi 11 juillet 2026 à 10:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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