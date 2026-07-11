Même s’il a été globalement surclassé par Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon, Novak Djokovic a encore une fois impressionné tous les observateurs et spécialistes avec son parcours et son victoire épique, en cinq sets et 5h15 de jeu, contre Auger‐Aliassime.
Toujours aussi compétitif et capable de rivaliser avec le Top 5 à 39 ans, le Serbe a reçu le soutien appuyé d’Andy Roddick, qui s’est exprimé dans le dernier épisode de son podcast, « Served ».
« Si sa famille aime voyager, s’il aime toujours jouer, il avait l’air heureux lors de sa conférence de presse. Ce n’était pas comme s’il s’était fait chasser du bâtiment et qu’il était anéanti. Ça ne donnait pas cette impression. J’ai vu quelques extraits et il restait plutôt serein. Il se peut qu’il apprécie tout simplement ça. Je ne pense pas que quiconque devrait se prononcer sur le moment où il devrait arrêter. Je sais qu’il y aura demain un article quelque part où un crétin dira : ‘Il devrait arrêter’. Ferme‐la. Il est tellement meilleur que toi actuellement que tu ne le seras jamais dans ton métier. »
Publié le samedi 11 juillet 2026 à 10:43