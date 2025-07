Huit fois vain­queur à Wimbledon et consi­déré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps sur cette surface, si ce n’est le meilleur, Roger Federer a fait son grand retour sur le gazon londo­nien à l’oc­ca­sion d’un évène­ment avec l’un des ses spon­sors où il a tapé la balle avec son ami, Tommy Haas, ex‐2e joueur mondial.

Et même à 43 ans et après des années sans compé­ti­tion, le Maestro suisse n’a mani­fes­te­ment rien perdu de sa grâce et de se classe raquette en main.

Un vrai bonheur pour les yeux !