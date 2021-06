Roger is back ! Deux ans presque jour pour jour après une cruelle finale perdue face à Novak Djokovic, le Suisse est arrivé ce mercredi au All England Lawn Tennis & Croquet Club avec ses deux entraî­neurs Severin Luthi et Ivan Ljubicic.

Agacé suite à sa défaite au deuxième tour de Halle face à Félix Auger‐Aliassime, la tête de série numéro 7 a fait de ce tournoi mythique l’un des objec­tifs de sa saison avec les Jeux Olympiques.