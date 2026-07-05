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Roman Safiullin à Novak Djokovic avant leur entrée sur le Centre Court : « Ton nom est partout »

Par
Thomas S
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De retour en deuxième semaine de Wimbledon, trois ans après son quart de finale ici‐même, Roman Safiullin était plutôt détendu avant d’af­fronter Novak Djokovic, ce dimanche, sur le mythique Centre Court. 

À tel point que le Russe s’est même permis d’in­ter­peller avec respect et humour le Serbe dans le fameux hall du All England Club où tous les noms des vain­queurs sont affi­chés sur le tableau vert. 

Et forcé­ment, le nom du Serbe revient souvent ces 15 dernières années, sept fois précisément. 

« Ton nom est partout », a lâché Safiullin devant un Djokovic hilare. 

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 14:54

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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