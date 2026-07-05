De retour en deuxième semaine de Wimbledon, trois ans après son quart de finale ici‐même, Roman Safiullin était plutôt détendu avant d’affronter Novak Djokovic, ce dimanche, sur le mythique Centre Court.
À tel point que le Russe s’est même permis d’interpeller avec respect et humour le Serbe dans le fameux hall du All England Club où tous les noms des vainqueurs sont affichés sur le tableau vert.
Et forcément, le nom du Serbe revient souvent ces 15 dernières années, sept fois précisément.
« Your name’s everywhere »— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026
Roman Safiullin 🗣️ Novak Djokovic pic.twitter.com/mmfJcOYuGQ
« Ton nom est partout », a lâché Safiullin devant un Djokovic hilare.
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 14:54