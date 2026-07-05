De retour en deuxième semaine de Wimbledon, trois ans après son quart de finale ici‐même, Roman Safiullin était plutôt détendu avant d’af­fronter Novak Djokovic, ce dimanche, sur le mythique Centre Court.

À tel point que le Russe s’est même permis d’in­ter­peller avec respect et humour le Serbe dans le fameux hall du All England Club où tous les noms des vain­queurs sont affi­chés sur le tableau vert.

Et forcé­ment, le nom du Serbe revient souvent ces 15 dernières années, sept fois précisément.

« Your name’s everyw­here »



Roman Safiullin 🗣️ Novak Djokovic pic.twitter.com/mmfJcOYuGQ — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026

« Ton nom est partout », a lâché Safiullin devant un Djokovic hilare.