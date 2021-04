Le direc­teur sportif du tournoi de Genève a donné une inter­view à Blick où il explique le pour­quoi mais pas le comment de la venue de Roger Federer : « Je ne parle jamais de tennis avec Roger, donc je n’ai pas cher­cher à le convaincre de venir (rires). Pour lui c’est comme revenir à la maison » a précisé son ami.

Sur l’idée qu’en­chainer Genève puis Roland‐Garros comme prépa­ra­tion idéale pour Wimbledon, Marc Rosset est caté­go­rique : « Si vous voulez gagner Wimbledon et battre un Djokovic, Nadal ou Tsitsipas là‐bas, vous devez avoir un maximum de matchs diffi­ciles contre les meilleurs joueurs. Cela s’ap­plique égale­ment si vous vous appelez Roger Federer. Même Wimbledon est gagné aujourd’hui sur la ligne de fond Ce n’est plus le tournoi sur gazon comme il y a vingt ans, où seuls le service et la volée comp­taient »