Ce matin dans notre quoti­dien sportif préféré, Marc Rosset a tenté de répondre à toutes les inter­ro­ga­tions qui entourent le retour ce mardi à Wimbledon de Roger Federer. Marc prône une forme de patience et fonde de vrais espoirs de réus­site concer­nant son ami même si le danger d’une rechute a changé forcé­ment l’état d’es­prit de Roger : « Il y a un para­mètre qu’il ne faut pas perdre de vue, quand on analyse ce que fait Roger sur le court : si tout à coup il y a une rechute, ou un autre pépin sur le genou, c’est fini. T’as pas une troi­sième opéra­tion possible et un come back à 41 ans. Donc t’as forcé­ment ça quelque part dans le cerveau. Si t’aimes les tennis comme il aime le tennis et si tu as la carrière qu’il a, t’as pas envie que ce soit un coup du sort qui décidé de quand c’est la fin. T’as envie de jouer le plus long­temps possible, donc je peux comprendre qu’il y ait moins d’insouciance »