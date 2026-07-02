Loin d’être favori face à Alexander Zverev, ce jeudi, au deuxième tour de Wimbledon, et fina­le­ment logi­que­ment battu en trois sets, le Français Valentin Royer ne pouvait pour­tant pas s’empêcher de s’en vouloir après la rencontre perdue 6–1, 6–3, 7–6, en 2h de jeu.

Des propos durs rapportés par nos confrères de L’Équipe.

« (Vous étiez trop nerveux au moment du début de match ?) Non, moi je suis rentré sur le court avec une menta­lité très simple, c’était de le « choquer », de m’en­cou­rager dès le début, d’y aller. Je ne l’ai pas fait, parce que j’en mettais partout, je ne faisais que des fautes directes, il n’y avait pas un échange. À un moment donné, ce n’est pas la meilleure chose à se dire, je me dis que le public est là, mais qu’il doit s’en­nuyer. Il n’y avait que des fautes directes, pas un échange. Je ne suis pas là pour jouer pour la galerie, mais le moment où un oiseau est arrivé sur le court, c’était le high­light du premier set. Il n’y avait rien dans les jambes, rien dans le bras, c’était vrai­ment pour moi une perfor­mance pathé­tique, à part vers le début du troisième. »