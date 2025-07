S’il ne s’est pas montré résigné après sa défaite contre Carlos Alcaraz en huitièmes de finale de Wimbledon, Andrey Rublev a tout de même exprimé quelques regrets dans des propos relayés par Punto de Break.

« Ce n’est pas facile d’en parler, ça fait encore très peu de temps que c’est fini. Ça a été dur. J’imagine que c’est ça la diffé­rence entre les meilleurs et moi. Quand je perds un peu ma concen­tra­tion, je perds le set. Je l’ai laissé gagner le deuxième set sans rien faire. Ce n’étaient que des erreurs de ma part. Des doubles fautes et des erreurs à répé­ti­tion. Le 5–3 est arrivé d’un coup. Dans le troi­sième set, même histoire. Je me suis effondré menta­le­ment à cause de ce qui s’était passé dans le deuxième. Il était en confiance et moi, j’avais le moral dans les chaus­settes. Il a compris que c’était le moment de prendre le match à son compte et il l’a fait. »