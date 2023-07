Si Andrey Rublev avait déjà battu une fois Novak Djokovic, chez lui en finale à Belgrade en 2022, il ne s’était peut‐être jamais senti aussi à l’aise face au Serbe. C’est ce qu’il a expliqué en confé­rence de presse après s’être pour­tant incliné en quatre sets à l’oc­ca­sion des quarts de finale de Wimbledon.

« J’ai l’im­pres­sion qu’il joue de mieux en mieux, en compa­rant nos matchs. Je pense qu’au­jourd’hui (mardi, ndlr), pour la première fois, j’étais suffi­sam­ment prêt pour jouer un bon match contre lui. Pour les matchs précé­dents, je n’étais pas du tout prêt menta­le­ment. Même le match où je l’ai battu en Serbie, j’ai eu de la chance. Je ne sais pas, il ne jouait tout simple­ment pas. En plus, il était fatigué à la fin du match. Ce n’était pas grâce à mon jeu. Je pense qu’au­jourd’hui, c’était la première fois que j’étais prêt à jouer, que j’étais là et que j’ai eu ces petites occa­sions que je n’ai fina­le­ment pas concré­ti­sées. C’est lui qui les a concré­ti­sées. C’est pour cela qu’il est Novak, l’un des plus grands joueurs de l’histoire. »