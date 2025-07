Après avoir donné une réponse assez « cash » lors­qu’il a été été inter­rogé en confé­rence de presse sur les nombreuses surprises depuis le début de Wimbledon, où il va affronter Carlos Alcaraz en huitièmes de finale, Andrey Rublev a parlé d’un niveau « homo­gène » sur le circuit actuellement.

« Quand j’ai commencé à jouer, on pouvait voir la diffé­rence entre le top 10 et le reste du top 50. Maintenant, on voit la diffé­rence entre Alcaraz, Sinner, et le reste du top 50. Mais à partir de la 3e ou 4e place mondiale, le niveau est homo­gène. Par exemple Taylor Fritz, qui est, je crois, numéro 5 mondial, on ne sait pas s’il est meilleur que Medvedev, Tsitsipas, Norrie ou Tiafoe. Tiafoe est peut‐être 15e ou 16e mondial. Cela montre donc que le niveau est très homo­gène », a déclaré le 14e mondial dans des propos relayés par Punto de Break.