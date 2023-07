Interrogé sur un possible quart de finale face à Novak Djokovic, le Russe a pointer une qualité dans le jeu du Serbe que l’on a tendance à oublier.

« Il a un jeu parfait parce qu’il a vrai­ment, vrai­ment de très bonnes jambes. Il sait vrai­ment comment utiliser la vitesse des joueurs. Parfois, même si vous jouez dur avec lui, c’est plus confor­table pour lui. Avec ses jambes, il utilise votre vitesse et il joue sans faire d’er­reurs. A la fin, il vous oblige à faire des coups supplé­men­taires et vous les ratez. Ensuite, il sert très, très bien. Il sert dans toutes les direc­tions, près des lignes, avec un pour­cen­tage de premier service très élevé. Il est diffi­cile de le battre »