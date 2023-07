Alors qu’il doit affronter Novak Djokovic ce mardi en quarts de finale de Wimbledon, Andrey Rublev, lors de sa confé­rence de presse après sa victoire face à Alexander Bublik ce dimanche, a été ques­tionné, comme beau­coup de joueurs durant le tournoi, sur la règle qu’il modi­fie­rait dans le tennis s’il en avait le pouvoir.

« Je ne sais pas. Non, je ne veux pas le dire (sourire). Je garde­rais tout comme avant.«

Journaliste : « Qu’alliez‐vous dire ? »

« Tous les joueurs de haut niveau vont me tuer pour le dire, mais je mettrais un seul service. Non, non, la seule chose que je chan­ge­rais dans le tennis, c’est de ne rien changer, surtout pas les règles (sourire) », a déclaré le 7e joueur mondial, visi­ble­ment embrassé.