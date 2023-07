Le duel entre Davidovich Fokina et Holger Rune a été un vrai thriller. Mené au super tie‐break 6 points à 2, Holger semblait à la dérive avant de trouver les ressources pour revenir petit à petit à la hauteur de son adver­saire dans ce jeu décisif incroyable.

A 8 partout, Davidovich Fokina, pétrifié par l’enjeu tentait alors un service à la cuillère improbable.

Interrogé sur ce coup, le Danois a confirmé qu’il n’au­rait jamais tenté cela.

« Non, je ne le ferais pas. Mais encore une fois, chaque joueur a un style diffé­rent. Mais oui, je ne l’au­rais pas fait. Personnellement comme je l’ai fait sur les balles de match, je n’ai pas changé ma remise en jeu, et je n’y ai même pas pensé. Je pense que c’est diffé­rent d’une personne à l’autre. Oui, c’était évidem­ment surpre­nant. Mais comme j’ai vu qu’il ne faisait pas fait rebondir la balle comme d’ha­bi­tude, j’étais conscient que quelque chose de diffé­rent allait se passer. Et puis, il a fallu vite prendre une déci­sion. J’ai couru, j’ai traversé la balle en visant là où il n’était pas, cela a fonctionné »