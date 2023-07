Holger Rune est l’un des rares joueurs sur le circuit à affi­cher un bilan positif face à Novak Djokovic (deux victoires, en finale à Bercy et en quarts de finale à Rome, ainsi qu’une défaite lors de leur première confron­ta­tion au 1er tour de l’US Open 2021).

« D’une certaine manière, c’est l’ad­ver­saire le plus compliqué à affronter, mais c’est aussi le plus simple. C’est compliqué parce qu’il peut tout faire, et simple parce que vous savez dès le début du match que vous n’ob­tien­drez rien, et qu’il ne sert à rien d’es­pérer qu’il fasse des erreurs, vous devez aller cher­cher chaque point. Je me concentre sur mon jeu, j’es­saie de le faire sortir de sa zone de confort, et quand je vois qu’il ne se sent pas à l’aise, je commence à atta­quer », a expliqué le jeune danois dans des propos rapportés par Daily Mail.

Si les deux hommes se retrouvent à Wimbledon cette année, ce sera en finale, le 16 juillet prochain.