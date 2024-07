Holger se cherche en ce moment et son tennis n’a pas été à la hauteur ce lundi soir. Beaucoup de fautes, des choix douteux et un vrai manque de constance. Concernant la polé­mique autour de ses encou­ra­ge­ments, le Danois n’en n’a pas rajouté une couche esti­mant que cela n’avait pas eu vrai­ment d’im­pact vu le tennis pratiqué par le Serbe.

« En fait tout a commencé à l’US Open, la première fois que nous nous sommes affrontés, à l’âge de 18 ans ou quelque chose comme ça. Le public criait mon nom et cela sonnait comme boo. Nous nous sommes affrontés de nombreuses fois par la suite, mais plus en Italie et en France, où ils ne prononcent pas mon nom de la même façon. Nous sommes en Angleterre donc cela pouvait sonner comme « boo ». Mais si nous savons tous ce qui s’est passé, c’était mon nom. ce qui s’est passé, c’était mon nom. Il est évident qu’il a joué telle­ment de matches depuis la dernière fois qu’il m’a affronté. S’il ne s’en souve­nait pas, le son pour­rait proba­ble­ment être diffé­rent pour lui. Je ne pense pas que cela ait joué un rôle dans le match. Il était tout simple­ment meilleur que moi aujourd’hui »