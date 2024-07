Rescapé après avoir dominé en 5 manches le trico­lore Halys, Holger Rune va défier main­te­nant Novak Djokovic. Son bilan face au Serbe est plutôt bon puisque Holger est mené 3 à 2. On le sait le Danois aime vrai­ment ce type de duel avec des tribunes pleines. Ce match pop corn sera sûre­ment programmé sur le central et il est clair qu’Holger a une chance car Nole est malgré tout en « convalescence ».

« Je m’at­tends à une bataille diffi­cile. Il en sera toujours ainsi lorsque vous affrontez Novak. C’est l’un des plus grands compé­ti­teurs de tous les temps et l’un de ceux qui a eu le plus de succès. Je m’at­tends à un grand niveau de sa part. Je sais qu’il a été opéré récem­ment. Mais pour vous dire la vérité, je me suis entraîné avec lui la première semaine et il semble se déplacer très bien, avec confiance. Je vais devoir jouer mon meilleur tennis si je veux avoir une chance de le battre. C’est ce que je vais essayer de faire »