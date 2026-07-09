Alors que la demi‐finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Jannik Sinner, prévue ce vendredi, est particulièrement attendue par tous les fans et spécialistes du monde entier, Greg Rusedski, ex‐4e joueur mondial et finaliste de l’US Open, a estimé que l’énorme bataille en cinq sets livrée par le Serbe au tour précédent contre Félix Auger‐Aliassime allait peser lourd dans la balance.
« Je dois donner l’avantage à Sinner pour l’instant, simplement en raison du match très physique que Djokovic vient de disputer. L’équipe de Novak va faire le travail nécessaire. Mais pour ma part, je me demande s’il peut rebondir à 39 ans. S’il y parvient, il a une chance. Mais je ne sais pas si son corps lui permettra de jouer comme il le souhaite. Pour l’instant, je mise sur Sinner. Je m’avance un peu là. J’avais prédit que Djokovic aurait vraiment sa chance pour son 25e titre. Il a tout simplement dépensé trop d’énergie. Il ne pourra pas se remettre de ce coup. Oui, Djokovic a historiquement toujours réussi à le faire. Mais je pense que ça va poser problème. Sinner va prolonger les échanges. Djokovic va essayer de le déstabiliser en coup droit. Mais Sinner va réussir à faire fonctionner ce coup. Il va jouer proprement. Il va être concentré. Il n’a pas remporté de tournoi du Grand Chelem cette année. Il n’a pas encore atteint la finale d’un tournoi du Grand Chelem cette année. Et en plus de ça, avec Novak, je n’y crois tout simplement pas après ce match acharné. »
Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 16:46