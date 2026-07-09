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Rusedski enterre Novak Djokovic avant la demi‐finale contre Jannik Sinner : « Je m’avance un peu mais il a tout simple­ment dépensé trop d’énergie. Il ne pourra pas se remettre de ce match »

Par
Thomas S
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Alors que la demi‐finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Jannik Sinner, prévue ce vendredi, est parti­cu­liè­re­ment attendue par tous les fans et spécia­listes du monde entier, Greg Rusedski, ex‐4e joueur mondial et fina­liste de l’US Open, a estimé que l’énorme bataille en cinq sets livrée par le Serbe au tour précé­dent contre Félix Auger‐Aliassime allait peser lourd dans la balance. 

« Je dois donner l’avantage à Sinner pour l’instant, simple­ment en raison du match très physique que Djokovic vient de disputer. L’équipe de Novak va faire le travail néces­saire. Mais pour ma part, je me demande s’il peut rebondir à 39 ans. S’il y parvient, il a une chance. Mais je ne sais pas si son corps lui permettra de jouer comme il le souhaite. Pour l’instant, je mise sur Sinner. Je m’avance un peu là. J’avais prédit que Djokovic aurait vrai­ment sa chance pour son 25e titre. Il a tout simple­ment dépensé trop d’énergie. Il ne pourra pas se remettre de ce coup. Oui, Djokovic a histo­ri­que­ment toujours réussi à le faire. Mais je pense que ça va poser problème. Sinner va prolonger les échanges. Djokovic va essayer de le désta­bi­liser en coup droit. Mais Sinner va réussir à faire fonc­tionner ce coup. Il va jouer propre­ment. Il va être concentré. Il n’a pas remporté de tournoi du Grand Chelem cette année. Il n’a pas encore atteint la finale d’un tournoi du Grand Chelem cette année. Et en plus de ça, avec Novak, je n’y crois tout simple­ment pas après ce match acharné. »

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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