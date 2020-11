Greg Rusedski, consultant pour plusieurs médias outre-manche, est très confiant concernant Wimbledon, on espère qu’il a raison : « De mon point de vue, je pense que l’année prochaine, nous aurons Wimbledon. Avec les vaccins et tous les tests qui sont en cours, il est très probable que si tout continue ainsi, nous pourrons organiser le tournoi. Il reste encore six ou sept mois, cela nous laisse du temps. Il y a même des possibilités que nous puissions avoir des spectateurs dans les gradins. Je suis très optimiste que le tournoi se jouera l’année prochaine, mais une série de mesures devra être respectée » a conclu l’ancien joueur de tennis britannique.