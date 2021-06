Consultant régu­lier pour des médias britan­niques, l’an­cien 4e joueur mondial, Greg Rusedski, s’est exprimé sur le cas Novak Djokovic. Très impres­sionné par les perfor­mances du Serbe, il pense même qu’il peut aller cher­cher les records en Grand Chelem de Serena Williams (23) et Margaret Court (24). Dans ce cas précis, il devien­drait le plus grand joueur de tous les temps, sans aucune discus­sion possible…

« Je pense que Djokovic s’est séparé du peloton. Je n’ai jamais vu un favori plus fort avant un Grand Chelem. Il va falloir quelque chose d’ex­cep­tion­nel­le­ment spécial, ou une sorte d’in­ci­dent comme celui que nous avons vu à l’US Open pour qu’il ne remporte pas ce Wimbledon. Vous sentez qu’il est en lice pour le Grand Chelem et remporter les quatre titres en simple cette année le placera à 21 dans la course pour être le plus grand joueur de tous les temps. Il peut égale­ment battre le record féminin de Serena Williams avec 23 titres du Grand Chelem et même celui de Margaret Court avec 24. Et s’il peut rester en bonne santé et atteindre ce nombre, il n’y aura plus aucun débat. »